Bei Regen mit Leichtkraftrad ausgerutscht: 17-Jährige bei Unfall mittelschwer verletzt

Ravensburg

Unfall bei Regen: 17-Jährige Leichtkraftradfahrerin bei Kollision mit Auto verletzt

In Ravensburg ist eine Jugendliche bei einem Unfall mittelschwer verletzt worden. Die 17-Jährige war auf regennasser Fahrbahn mit ihren Leichtkraftrad gestürzt.
    Bei Ravensburg ist eine Leichtkraftradfahrerin auf regennasser Fahrbahn mit einem Auto kollidiert. Dabei wurde die 17-Jährige mittelschwer verletzt.
    Bei Ravensburg ist eine Leichtkraftradfahrerin auf regennasser Fahrbahn mit einem Auto kollidiert. Dabei wurde die 17-Jährige mittelschwer verletzt.

    Eine Leichtkraftradfahrerin hatte in Ravensburg auf nasser Fahrbahn die Kontrolle und war mit einem entgegenkommenden Auto kollidiert. Die 17-Jährige wurde bei dem Unfall mittelschwer verletzt.

    Auf nasser Fahrbahn Kontrolle verloren

    Der Unfall ereignete sich am Mittwochnachmittag auf der L 325 zwischen Schlier und Ravensburg. Polizeiangaben zufolge hatte die Jugendliche gegen 15.30 Uhr in einer Rechtskurve auf nasser Fahrbahn die Kontrolle über ihre KTM-Maschine verloren. Dabei geriet sie in den Gegenverkehr und prallte gegen das Auto einer 37-Jährigen.

    17-Jährige mit mehreren Knochenbrüchen im Krankenhaus

    Bei dem Zusammenstoß erlitt die 17-Jährige mehrere Knochenbrüche und musste umgehend ins Krankenhaus gebracht werden. Ihr Leichtkraftrad schlitterte weiter und kam nach fast 30 Metern an einer Leitplanke zum Stillstand. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 14.000 Euro.

    Quelle: Polizeipräsidium Ravensburg / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.

