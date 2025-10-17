Logo all-in.de
Drama nimmt gutes Ende

Nach drei eiskalten Nächten in den Bergen – Wanderin lebend gerettet

In den Ammergauer Alpen macht sich eine Frau zu einer Wanderung auf. Sie verunglückt und wird tagelang vermisst. Doch dann gibt es ein Happy End.
Von Carsten Arndt
    In den Ammergauer Alpen wurde eine vermisste Wanderin nach drei Nächten lebend gefunden
    In den Ammergauer Alpen wurde eine vermisste Wanderin nach drei Nächten lebend gefunden Foto: Benedikt Siegert (Symbolbild)

    Glückliches Ende einer dramatischen Geschichte in den Bergen bei Garmisch-Partenkirchen: Am Donnerstagnachmittag (16. Oktober) ist eine seit mehreren Tagen vermisste Wanderin nach drei Nächten bei Temperaturen teilweise unter dem Gefrierpunkt zwar schwer verletzt, aber lebend gefunden worden.

    Wie die Polizei mitteilte, war die 58-Jährige aus dem Landkreis Starnberg bereits am Montag zu einer Wanderung im Bereich des Kramers in den Ammergauer Alpen aufgebrochen. Danach brach der Kontakt zu ihrer Familie ab.

    Vermisste Wanderin: Bergwacht und Polizeihubschrauber im Einsatz

    Angehörige meldeten sie schließlich als vermisst, woraufhin eine umfangreiche Suchaktion mit Kräften der Alpinen Einsatzgruppe, der Bergwacht und zwei Polizeihubschraubern eingeleitet wurde.

    Diese führte am Donnerstagnachmittag tatsächlich zum Erfolg. Die Retter fanden die Frau in einem steilen Graben abseits der Wanderwege.

    Wanderin nach drei Nächten schwer verletzt und unterkühlt

    Offenbar war die 58-Jährige bereits am Montag dort abgestürzt und hatte dabei schwere Verletzungen an Armen und Beinen erlitten.

    Zudem war sie stark unterkühlt und wurde nach der Bergung in ein Krankenhaus gebracht.

