Nach drei eiskalten Nächten in den Bergen – Wanderin lebend gerettet

Glückliches Ende einer dramatischen Geschichte in den Bergen bei Garmisch-Partenkirchen: Am Donnerstagnachmittag (16. Oktober) ist eine seit mehreren Tagen vermisste Wanderin nach drei Nächten bei Temperaturen teilweise unter dem Gefrierpunkt zwar schwer verletzt, aber lebend gefunden worden.

Wie die Polizei mitteilte, war die 58-Jährige aus dem Landkreis Starnberg bereits am Montag zu einer Wanderung im Bereich des Kramers in den Ammergauer Alpen aufgebrochen. Danach brach der Kontakt zu ihrer Familie ab.

Vermisste Wanderin: Bergwacht und Polizeihubschrauber im Einsatz

Angehörige meldeten sie schließlich als vermisst, woraufhin eine umfangreiche Suchaktion mit Kräften der Alpinen Einsatzgruppe, der Bergwacht und zwei Polizeihubschraubern eingeleitet wurde.

Diese führte am Donnerstagnachmittag tatsächlich zum Erfolg. Die Retter fanden die Frau in einem steilen Graben abseits der Wanderwege.

Wanderin nach drei Nächten schwer verletzt und unterkühlt

Offenbar war die 58-Jährige bereits am Montag dort abgestürzt und hatte dabei schwere Verletzungen an Armen und Beinen erlitten.

Zudem war sie stark unterkühlt und wurde nach der Bergung in ein Krankenhaus gebracht.