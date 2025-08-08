Gruselige Entdeckung im Zug: Reinigungskräfte finden rätselhafte Blutlache

Reinigungskräfte haben in einer abgestellten Regionalbahn am Bahnhof Mühldorf am Inn eine Blutlache entdeckt. In unmittelbarer Nähe lagen ein Stachelarmband mit befestigter Schnur sowie mehrere blutverschmierte Taschentücher, wie die Polizei mitteilte.

Stachelarmband gefunden: Hat im Zug eine Gewalttat stattgefunden?

Das Armband sei dazu geeignet, Verletzungen zu verursachen. Doch ob eine Gewalttat stattgefunden habe, sei zunächst unklar. Die Beamten stellten das Armband den Angaben zufolge sicher.

Möglicher Vorfall zwischen München und Mühldorf am Inn: Polizei sucht Zeugen

Die Bahn war am Donnerstagabend zwischen 18.00 und 19.30 Uhr auf der Strecke zwischen München und Mühldorf am Inn im Einsatz. Die Polizei ermittelt nun und sucht Zeugen.