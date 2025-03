Dreijähriges Kind versteckt sich in Bällebad - und löst Großeinsatz der Polizei aus!

In Walldorf im Rhein-Neckar-Kreis in Baden-Württemberg hat die Polizei am Dienstag ein vermisstes Kind gesucht. Laut Polizei war ein dreijähriger Junge plötzlich verschwunden.

Viehlzahl an Polizisten sucht in Baden-Württemberg nach vermisstem Kind

Deshalb kam es im Neubaugebiet von Walldorf, südlich der Schillerschule, zu einem größeren Polizeieinsatz. Der Polizei zufolge suchte eine Vielzahl an Einsatzkräften zwischen 15:30 Uhr und 16:20 Uhr nach dem Jungen.

Vermisster Junge in Walldorf in Bällebad gefunden

Erst nach knapp einer Stunde die gute Nachricht: Der Bub wurde gefunden! Wo? Der dreijährige „Racker“ hatte sich laut Polizei zu Hause im Bällebad versteckt. Dort hatte man den Jungen schließlich auch entdeckt.