Toyota prallt gegen Gitter - Totalschaden in Sigmaringendorf

Nach Angaben der Polizei kam eine 61-jährige Toyota-Fahrerin am Mittwoch auf der Laucherthaler Straße in Sigmaringendorf von der Fahrbahn ab. Unmittelbar nach dem Bahnübergang kollidierte sie aus unbekannten Gründen mit einem Gitter, das auf dem Gehweg befestigt war. Der Zusammenstoß führte zu einem Totalschaden am Toyota.

Unfallort: Sigmaringendorf

Der Wagen der Fahrerin, die unverletzt blieb, musste abgeschleppt werden. Der am Fahrzeug entstandene Sachschaden wird auf etwa 8.000 Euro beziffert. Auch das Gitter auf dem Gehweg wurde erheblich beschädigt, mit einem Sachschaden von rund 2.000 Euro.

