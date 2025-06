Unbekannte stehlen 450 Liter Diesel aus Lastwagen in Bad Wurzach

In der Nacht zum Dienstag zapften unbekannte Täter rund 450 Liter Diesel aus einem Lastwagen in Bad Wurzach ab. Der Lastwagen stand auf dem Schotterparkplatz in der Zeppelinstraße. Der Polizeiposten Bad Wurzach hat inzwischen Ermittlungen wegen Diebstahls aufgenommen. Zu den Tätern gibt es bislang keine konkreten Hinweise. Die Beamten bitten um Aufmerksamkeit und weitere Beobachtungen.

Quelle: Polizeipräsidium Ravensburg / ots

Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.