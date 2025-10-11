Bad Saulgau: Schaden im vierstelligen Bereich - Holzhütte brennt lichterloh

Nach Angaben der Polizei ist am Freitagmorgen, 10. Oktober, eine Holzhütte im Bereich der Windkraftanlage im Mooshauptenweg in Bad Saulgau abgebrannt. Polizei und Feuerwehr rückten an, als die Hütte in Oberschwaben bereits in Vollbrand stand. Der Notruf ging kurz nach 5 Uhr ein.

7 Feuerwehrwagen im Einsatz

Die Freiwillige Feuerwehr rückte mit sieben Fahrzeugen an. Die Holzhütte brannte vollständig aus. Der Sachschaden beträgt rund 6000 Euro. Das Polizeirevier Bad Saulgau ermittelt zur Brandursache. Die Ursache ist bislang unklar.

Quelle: Polizeipräsidium Ravensburg Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.