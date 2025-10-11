Bad Saulgau: Fußgänger und Radfahrerin kollidieren - 57-Jährige landet im Krankenhaus

Nach Angaben der Polizei trat ein 26-jähriger Fußgänger unvermittelt auf die Fahrbahn der Bachstraße. Nach bisherigen Ermittlungen fuhr eine 57-jährige Radfahrerin ordnungsgemäß und erfasste den Mann.

Quelle: Polizeipräsidium Ravensburg Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.

Fußgänger betritt unvermittelt die Fahrbahn und wird von Radfahrer erfasst

Bad Saulgau Wohl nicht aufmerksam auf den Verkehr achtend querte am Freitag um 13:55 Uhr in Bad Saulgau ein 26-jähriger Mann die Bachstraße und wurde dabei auf der Fahrbahn von einer Radfahrerin erfasst. Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei trat der junge Mann dabei unvermittelt auf die Fahrbahn und übersah wohl die ordnungsgemäß auf der Fahrbahn fahrende 57-jährige Radlerin. Dabei kollidierte er so stark mit der Radfahrerin, dass diese stürzte und sich mehrere Verletzungen zuzog. Sie musste mit einem Rettungswagen in eine nahegelegene Klinik verbracht werden. Der Fußgänger wurde bei dem Verkehrsunfall ebenfalls leicht verletzt. Es entstand lediglich geringer Sachschaden.