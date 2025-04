Erneute Brandstiftungen in Bad Reichenhall: Kriminalpolizei ermittelt

Am Samstag ereigneten sich in Bad Reichenhall zwei Brandstiftungen in einem Mehrfamilienhaus. Eine Bewohnerin erlitt eine Rauchgasvergiftung. Der Schaden beläuft sich auf 15.000 Euro.

Nach Angaben der Polizei brannte am Samstagabend im Müllraum eines Anwesens in der Getreidegasse eine Mülltonne. Die Freiwillige Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Doch der Rauch verursachte bei einer Bewohnerin eine leichte Rauchgasvergiftung. Nur zwei Stunden später geriet der Fahrradabstellraum des gleichen Gebäudes in Brand. Auch hier handelte es sich um eine mutwillige Brandlegung, so die Ermittler.

Brände in Bad Reichenhall

Im ersten Fall am Samstagabend um 18.40 Uhr musste die Feuerwehr eine brennende Mülltonne löschen. Der Schaden wurde auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Wenig später, gegen 20.50 Uhr, begann der Einsatz im Fahrradabstellraum. Hier verbrannten ebenfalls mutwillig entzündete Gegenstände, der Schaden beträgt etwa 5.000 Euro.

Die Kriminalpolizei Traunstein hat die Ermittlungen wegen schwerer Brandstiftung aufgenommen. Die Beamten bitten um sachdienliche Hinweise von möglichen Zeugen. Die örtliche Polizei führte die ersten Maßnahmen durch, bevor das Fachkommissariat 1 der Kripo die Untersuchungen übernahm. Es wird dringend nach verdächtigen Beobachtungen im Umfeld der Brände gesucht, um die Taten aufzuklären.

Quelle: Polizeipräsidium Oberbayern Süd. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.