600-PS-Bolide! Zoll stoppt Autoschmuggel am Bodensee

Zöllner haben am Freitag einen Autoschmuggel in Friedrichshafen am Bodensee auffliegen lassen. Am Steuer saß ein 23-jähriger Mann aus Österreich.

Zollkontrolle: Mann beim Schmuggeln von AMG S65 erwischt

Wie der Zoll mitteilt, überprüften die Beamten den jungen Mann am Freitagnachmittag im Stadtgebiet und stellten dabei fest, dass dieser das Auto zuvor in der Schweiz gekauft hatte. Insgesamt hatte der 23-Jährige rund 15.000 Euro für den Mercedes-AMG S65 auf den Tisch gelegt.

600-PS-Bolide in Friedrichshafen gestoppt: Fahrer muss über 5000 Euro bezahlen

Das Problem: Der junge Autofahrer hatte das Fahrzeug nicht verzollt, bzw. keine Zollanmeldung durchgeführt und war trotzdem in die EU eingereist. Deswegen leiteten die Zollbeamten ein Strafverfahren wegen Steuerhinterziehung gegen den jungen Mann ein. Er musste 4600 Euro Einfuhrabgaben und weitere 1000 Euro als Strafsicherheit bezahlen. Danach konnte der Mann seine Fahrt fortsetzen.

Der Mercedes-Benz S65 AMG hat serienmäßig einen 6-Liter-V12-Motor verbaut. Dieser leistet je nach Baujahr bis zu 630 PS.