Zerstörungswut! Unbekannte zerkratzen Autos in Ravensburg

Ein oder mehrere unbekannte Täter haben in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch mehrere Autos in Ravensburg mutwillig beschädigt. Wie die Polizei mitteilt, standen die Fahrzeuge in der Straße „Am Kanal“ im Stadtteil Weißenau.

Insgesamt sieben Autos in Ravensburg beschädigt

Die insgesamt sieben Fahrzeuge seien am Gehweg oder Straßenrand abgestellt gewesen. Alle betroffenen Autos seien an der rechten Fahrzeugseite zerkratzt gewesen. Wie hoch der Schaden ist, der dabei entstand, ist noch unklar. Die Polizei bittet um Hinweise.