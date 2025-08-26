Autofahrerin landet mit Auto im Kanal: aufwendige Bergung am Bodensee

Am Montagvormittag ereignete sich in Langenargen ein ungewöhnlicher Unfall. Nach Angaben der Polizei fuhr eine 62-Jährige mit ihrem Smart im Bleichweg gegen 11.45 Uhr beim Rangieren auf einem Parkplatz gegen einen Zaun. Der Wagen durchbrach den Zaun und landete im dortigen Kanal. Die Frau wurde im Auto einige Meter mitgeschwemmt.

Langenargen: Autofahrerin befreit sich selbst

Trotz des Schocks konnte sich die Fahrerin selbst aus dem Fahrzeug befreien. Über eine Leiter gelangte sie aus dem Kanal zurück ans Ufer. Feuerwehr und DLRG bargen den Smart, der erhebliche Schäden aufweist. An dem Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden, der auf mehrere tausend Euro geschätzt wird. Die 62-Jährige blieb bei dem Vorfall unverletzt.

Quelle: Polizeipräsidium Ravensburg / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.