Mit 3 Promille! Autofahrer kracht in Kißlegg gegen Haus

In Kißlegg ist ein Autofahrer am Sonntagabend gegen ein Haus gefahren. Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall in der Herrenstraße. Verletzte gab es glücklicherweise nicht.

Kißlegg: Autofahrer prallt betrunken gegen Haus

An dem Skoda des 50-jährigen Unfallverursachers entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Das Haus wurde nach Angaben der Polizei nicht beschädigt. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund drei Promille. Der 50-Jährige musste seinen Führerschein und seine Fahrzeugschlüssel abgeben. Der Mann muss nun mit einer Strafanzeige rechnen.