Seit 20 Jahren ohne Führerschein: Autofahrer liefert sich Verfolgungsjagd mit Polizei

In Weingarten hat sich ein Autofahrer am Donnerstag eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Als die Polizeibeamten den Grund für die Flucht herausfanden, staunten sie nicht schlecht.

Ohne Gurt am Steuer erwischt

Eine Polizeistreife wollte am Donnerstag gegen 11.15 Uhr in Weingarten einen Autofahrer kontrollieren, weil dieser keinen Sicherheitsgurt trug. Der 43-Jährige gab laut Polizeiangaben jedoch Gas und fuhr mit hohem Tempo davon. Seine Flucht endete, als er in eine Sackgasse abbog.

Autofahrer hat keine Papiere und führt Polizei an der Nase rum

Bei der anschließenden Kontrolle konnte der Fahrer weder Führerschein noch Ausweis vorzeigen, weshalb die Polizisten ihn zu seiner vermeintlichen Wohnanschrift begleiteten. Dort gab der 43-Jährige mit der Aushändigung eines fremden Ausweises falsche Personalien an.

Überraschende Enthüllung nach Kontrolle in Weingarten

Als er die Beamten schließlich zu seiner tatsächlichen Adresse brachte, fanden sie den echten Ausweis des 43-Jährigen. Er gab gegenüber den Beamten schließlich zu, dass er seit 20 Jahren keinen Führerschein mehr hat. Die Polizei beschlagnahmte daraufhin seinen Fahrzeugschlüssel.

Seit 20 Jahren ohne Führerschein: Autofahrer bekommt Ärger

Der 43-Jährige wird nun unter anderem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis angezeigt. Zudem muss er wegen des nicht angelegten Sicherheitsgurts ein Verwarnungsgeld bezahlen. Auch auf den Halter des Wagens kommt eine Strafanzeige zu, weil er das Fahren ohne Fahrerlaubnis zugelassen hat.

Quelle: Polizeipräsidium Ravensburg / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.