Logo all-in.de
Icon Menü
Icon Schließen schliessen
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Blaulicht
Icon Pfeil nach unten

Autofahrer liefert sich in Weingarten Verfolgungsjagd mit Polizei

Weingarten

Seit 20 Jahren ohne Führerschein: Autofahrer liefert sich Verfolgungsjagd mit Polizei

Ein 43-Jähriger lieferte sich am Donnerstagvormittag eine Verfolgungsjagd mit der Polizei in Weingarten. Aus gutem Grund, wie sich herausstellte.
Von Redaktion all-in.de
    • |
    • |
    • |
    In Weingarten ist ein Autofahrer vor einer Polizeikontrolle geflüchtet. Wie sich herausstellte, war er trotz Führerscheinentzug zwei Jahrzehnte lang gefahren.
    In Weingarten ist ein Autofahrer vor einer Polizeikontrolle geflüchtet. Wie sich herausstellte, war er trotz Führerscheinentzug zwei Jahrzehnte lang gefahren. Foto: picture alliance/dpa | Daniel Karmann (Symbolbild)

    In Weingarten hat sich ein Autofahrer am Donnerstag eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Als die Polizeibeamten den Grund für die Flucht herausfanden, staunten sie nicht schlecht.

    Ohne Gurt am Steuer erwischt

    Eine Polizeistreife wollte am Donnerstag gegen 11.15 Uhr in Weingarten einen Autofahrer kontrollieren, weil dieser keinen Sicherheitsgurt trug. Der 43-Jährige gab laut Polizeiangaben jedoch Gas und fuhr mit hohem Tempo davon. Seine Flucht endete, als er in eine Sackgasse abbog.

    Autofahrer hat keine Papiere und führt Polizei an der Nase rum

    Bei der anschließenden Kontrolle konnte der Fahrer weder Führerschein noch Ausweis vorzeigen, weshalb die Polizisten ihn zu seiner vermeintlichen Wohnanschrift begleiteten. Dort gab der 43-Jährige mit der Aushändigung eines fremden Ausweises falsche Personalien an.

    Überraschende Enthüllung nach Kontrolle in Weingarten

    Als er die Beamten schließlich zu seiner tatsächlichen Adresse brachte, fanden sie den echten Ausweis des 43-Jährigen. Er gab gegenüber den Beamten schließlich zu, dass er seit 20 Jahren keinen Führerschein mehr hat. Die Polizei beschlagnahmte daraufhin seinen Fahrzeugschlüssel.

    Seit 20 Jahren ohne Führerschein: Autofahrer bekommt Ärger

    Der 43-Jährige wird nun unter anderem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis angezeigt. Zudem muss er wegen des nicht angelegten Sicherheitsgurts ein Verwarnungsgeld bezahlen. Auch auf den Halter des Wagens kommt eine Strafanzeige zu, weil er das Fahren ohne Fahrerlaubnis zugelassen hat.

    Quelle: Polizeipräsidium Ravensburg / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden