Autofahrer kracht in Vogt gegen Laterne und rast durch Hecke - Hoher Schaden

Ein 45-jähriger VW-Fahrer hat am Donnerstag in Vogt einen folgenschweren Unfall verursacht. Der Fahrer kam anschließend ins Krankenhaus. Es entstand ein hoher Schaden.

Laterne knickt bei Unfall um

Der Polizei zufolge hatte der 45-jährige VW-Fahrer vermutlich wegen eines gesundheitlichen Problems die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Demnach fuhr der Wagen gegen eine Straßenlaterne, die durch die Wucht des Zusammenpralls umknickte. Danach durchbrach das Fahrzeug eine Hecke und beschädigte ein Gartenhaus.

Schaden von mehreren tausend Euro nach Unfall in Vogt

Durch den Unfall entstand ein Gesamtschaden von mehreren tausend Euro: Die Polizei schätzt den Schaden an der Laterne auf mehrere hundert Euro. Am Auto soll der Schaden bei etwa 8.000 Euro liegen. Der 45-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Über seinen Zustand ist nichts bekannt.

Quelle: Polizeipräsidium Ravensburg / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.