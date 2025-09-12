Autofahrer erfasst in Ravensburg Fußgänger und flüchtet

Ein 27-jähriger Fußgänger wurde am Donnerstagmittag in der Ravensburger Gartenstraße von einem Auto erfasst und verletzt. Der Autofahrer flüchtete anschließend vom Unfallort. Die Polizei ist auf der Suche nach dem Unbekannten.

Auto erfasst Fußgänger beim Abbiegen

Der Vorfall ereignete sich laut Polizeiangaben gegen 12 Uhr, als der Mann auf einem Fahrradweg von Ravensburg in Richtung Weingarten unterwegs war. Dabei streifte ein unbekannter Fahrer eines Kleinwagens der Marke Kia den Fußgänger beim Abbiegen von einer Schulausfahrt.

Fußgänger nach Unfall in Ravensburg verletzt

Durch den Zusammenstoß stürzte der Fußgänger und verletzte sich am Ellenbogen und an der Hüfte. Er musste ins Krankenhaus gebracht werden. Der Unfallfahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Verletzten zu kümmern.

Polizei sucht schwarzen Kia

Die Polizei Weingarten hat die Ermittlungen aufgenommen und ermittelt wegen Fahrerflucht. Zeugen, die Hinweise zum Unfall oder zum Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0751/803-6666 zu melden. Die Suche nach dem flüchtigen Fahrer dauert an, und die Behörden erhoffen sich zeitnahe Informationen.

Quelle: Polizeipräsidium Ravensburg / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.