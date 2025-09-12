Logo all-in.de
Autofahrer erfasst Fußgänger und flüchtet in Ravensburg

Zeugenaufruf

Autofahrer erfasst in Ravensburg Fußgänger und flüchtet

Ein unbekannter Autofahrer hat in Ravensburg einen Fußgänger verletzt und ist anschließend geflüchtet. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen des Vorfalls.
    In Ravensburg hat ein unbekannter Autofahrer einen Fußgänger erfasst und verletzt. Anschließend fuhr er einfach weiter.
    In Ravensburg hat ein unbekannter Autofahrer einen Fußgänger erfasst und verletzt. Anschließend fuhr er einfach weiter. Foto: Benjamin Liss (Symbolbild)

    Ein 27-jähriger Fußgänger wurde am Donnerstagmittag in der Ravensburger Gartenstraße von einem Auto erfasst und verletzt. Der Autofahrer flüchtete anschließend vom Unfallort. Die Polizei ist auf der Suche nach dem Unbekannten.

    Auto erfasst Fußgänger beim Abbiegen

    Der Vorfall ereignete sich laut Polizeiangaben gegen 12 Uhr, als der Mann auf einem Fahrradweg von Ravensburg in Richtung Weingarten unterwegs war. Dabei streifte ein unbekannter Fahrer eines Kleinwagens der Marke Kia den Fußgänger beim Abbiegen von einer Schulausfahrt.

    Fußgänger nach Unfall in Ravensburg verletzt

    Durch den Zusammenstoß stürzte der Fußgänger und verletzte sich am Ellenbogen und an der Hüfte. Er musste ins Krankenhaus gebracht werden. Der Unfallfahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Verletzten zu kümmern.

    Polizei sucht schwarzen Kia

    Die Polizei Weingarten hat die Ermittlungen aufgenommen und ermittelt wegen Fahrerflucht. Zeugen, die Hinweise zum Unfall oder zum Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0751/803-6666 zu melden. Die Suche nach dem flüchtigen Fahrer dauert an, und die Behörden erhoffen sich zeitnahe Informationen.

    Quelle: Polizeipräsidium Ravensburg / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.

