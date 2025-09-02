Bewusstlos am Steuer: Fahrer stirbt bei Unfall auf A96

Ein 75-Jähriger ist auf der Autobahn 96 bei Landsberg am Lech in seinem Auto bewusstlos geworden und hat einen Unfall verursacht. Der Mann sei vermutlich noch während der Fahrt gestorben, teilte die Polizei mit.

Tragischer Unfall bei Buchloe-Ost

Das Auto habe am Montagnachmittag kurz vor der Anschlussstelle Buchloe-Ost in Richtung Lindau zunächst die Mittelleitplanke gestreift, dann die komplette Fahrbahn gequert und sei schließlich von der Autobahn abgekommen. Der Fahrer sei auf ein Ackerfeld gefahren und habe sich dort überschlagen.

Fahrer vermutlich schon während Fahrt verstorben

Nach Polizeiangaben wurden keine Lenkbewegungen oder Bremsversuche festgestellt. Es sei nach aktuellen medizinischen Erkenntnissen davon auszugehen, dass der Mann bewusstlos wurde und schon während der Fahrt starb.

Die Autobahn 96 war in Fahrtrichtung Lindau für mehrere Stunden nur auf einer Spur befahrbar. Seit Montagabend sind alle Spuren wieder frei.