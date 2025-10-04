Auto stürzt von Autobahn in Fluss

In Hall in Tirol stürzte am Samstagnachmittag, 4.10.2025, auf der A12 ein Auto in den Fluss Inn, wie die Polizei in Tirol mitteilte. Bei der Autobahnabfahrt Hall-West verlor ein Pkw mit österreichischem Kennzeichen gegen 14.40 Uhr die Fahrspur. Daraufhin durchfuhr das Auto das Brückengeländer und fiel in die Inn. Die Strömung zog das Auto rund 100 Meter weit mit. Schließlich blieb es etwa fünf Meter vom Ufer entfernt hängen.

Reanimation der Person am Lenkrad

Der Pkw berührte eine Leitwand bei der Abfahrt Hall-West und wurde durch das Brückengeländer geschleudert. Rettungsschwimmer mussten die Autotür aufbrechen und die regungslose Person am Lenkrad bergen. Einem Notarzt gelang die Reanimation.

Wie viele Personen sich zum Unfallzeitpunkt im Fahrzeug befunden haben, ist derzeit ebenfalls noch unklar. Weitere Erhebungen zur Identität der Person sowie zu den Umständen des Unfalls laufen. Im September erst ereignete sich ein schwerer Unfall auf der A12, bei dem ein Kleinbus Feuer fing.