Auto kracht in Vöhringen gegen Baum: Ersthelfer rettet bewusstlosen Fahrer

Unfall

In Vöhringen ist ein Autofahrer von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Glücklicherweise war ein Ersthelfer zufällig vor Ort.
Von Redaktion all-in.de
    Foto: IMAGO / Fotostand (Symbolbild)

    Ein Autofahrer hatte in Vöhringen nach der Kollision mit einem Baum das Bewusstsein verloren. Dabei war sein Auto in eine gefährliche Lage geraten. Glücklicherweise war ein Ersthelfer vor Ort.

    Auto droht in Bach zu rutschen: Fahrer bewusstlos

    Der Unfall ereignete sich Polizeiangaben zufolge am Montag zur Mittagszeit. Ein 74-jähriger Autofahrer war in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abgekommen und mehrere hundert Meter querfeldein gefahren. Schließlich kollidierte sein Auto mit einem Baum und geriet in Schräglage, wodurch die Gefahr bestand, in den angrenzenden Mühlbach zu rutschen.

    Ersthelfer zieht bewusstlosen Mann aus Unfallauto

    Ein Ersthelfer, der sich zufällig vor Ort befand, zog den zunächst bewusstlosen Fahrer aus dem Fahrzeug und leistete umgehend Erste Hilfe. Die Freiwillige Feuerwehr Vöhringen sicherte die Unfallstelle ab und zog das Fahrzeug aus dem Gebüsch. Der Fahrer wurde noch vor Ort durch den Rettungsdienst medizinisch behandelt, eine stationäre Aufnahme in das Krankenhaus war laut Polizei glücklicherweise nicht erforderlich. Bei dem Unfall entstand ein Schaden in Höhe von 8.000 Euro.

