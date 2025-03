Autodiebe in Ravensburg unterwegs! Teures Auto gestohlen

Unbekannte Täter haben in der Nacht auf Freitag einen hochwertigen SUV in Ravensburg gestohlen. Wie die Polizei berichtet, war der BMW X5 in einem Carport in der Königsberger Straße abgestellt. Die Täter dürften das Fahrzeug in der Zeit zwischen 23 Uhr und 7.30 Uhr gestohlen haben.

Autodiebstahl in Ravensburg - Schwachstelle war möglicherweise Keyless-Go

Die Kriminalpolizei geht davon aus, dass der BMW von Profis gestohlen wurde. Der Grund für die Annahme: Da dem Besitzer des Autos kein Autoschlüssel fehlt, dürften die Unbekannten das Keyless-Go-System des Autos überlistet haben. Eine bundesweite Fahndung nach dem Auto verlief bislang ohne Erfolg.

Autodiebe in Ravensburg unterwegs: Polizei sucht Zeugen

Die Polizei sucht nach Zeugen, die den Diebstahl oder verdächtige Personen im Bereich des Tatorts beobachtet haben. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Friedrichshafen unter der Telefonnummer 07541 701-0.