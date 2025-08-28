Auto erfasst Fußgängerin in Bad Waldsee: Seniorin schwer verletzt

Am Mittwochmorgen ist eine Fußgängerin in Bad Waldsee bei einem Unfall schwer verletzt worden. Ein Auto hatte die 77-Jährige erfasst.

Unfall beim Einbiegen: Auto erfasst Seniorin

Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall am Mittwochmorgen in der Biberacher Straße. Die Fußgängerin wollte die Straße an der Einmündung zur Schützenstraße überqueren. Eine 51-jährige Autofahrerin bog zu dem Zeitpunkt mit ihrem Hyundai von einem Grundstück auf die Biberacher Straße ein und erfasste dabei die Seniorin.

Fußgängerin nach Sturz schwer verletzt

Durch den Zusammenstoß stürzte die 77-Jährige und musste schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht werden. An dem Hyundai entstand ein Sachschaden von etwa 1000 Euro.

Quelle: Polizeipräsidium Ravensburg / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.