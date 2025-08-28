Logo all-in.de
Icon Menü
Icon Schließen schliessen
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Blaulicht
Icon Pfeil nach unten

Auto erfasst Fußgängerin in Bad Waldsee: Seniorin schwer verletzt

Unfall

Auto erfasst Fußgängerin in Bad Waldsee: Seniorin schwer verletzt

In Bad Waldsee ist eine Seniorin von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht.
Von Redaktion all-in.de
    • |
    • |
    • |
    In Bad Waldsee wurde bei einem Unfall eine Fußgängerin schwer verletzt. Die Seniorin wurde von einem Auto angefahren.
    In Bad Waldsee wurde bei einem Unfall eine Fußgängerin schwer verletzt. Die Seniorin wurde von einem Auto angefahren. Foto: Benjamin Liss (Symbolbild)

    Am Mittwochmorgen ist eine Fußgängerin in Bad Waldsee bei einem Unfall schwer verletzt worden. Ein Auto hatte die 77-Jährige erfasst.

    Unfall beim Einbiegen: Auto erfasst Seniorin

    Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall am Mittwochmorgen in der Biberacher Straße. Die Fußgängerin wollte die Straße an der Einmündung zur Schützenstraße überqueren. Eine 51-jährige Autofahrerin bog zu dem Zeitpunkt mit ihrem Hyundai von einem Grundstück auf die Biberacher Straße ein und erfasste dabei die Seniorin.

    Fußgängerin nach Sturz schwer verletzt

    Durch den Zusammenstoß stürzte die 77-Jährige und musste schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht werden. An dem Hyundai entstand ein Sachschaden von etwa 1000 Euro.

    Quelle: Polizeipräsidium Ravensburg / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden