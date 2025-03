Ausraster in Ravensburg: Radfahrer schlägt mit Fahrradschloss zu

Vor noch unklarem Hintergrund ist am Mittwochmittag ein Radfahrer in Ravensburg ausgerastet. Der unbekannte Mann soll laut Polizeiangaben in der Parkstraße einen Autofahrer zum Anhalten genötigt und ihn wiederholt beleidigt haben. Auch als ein zufällig vorbeikommender Mitarbeiter des Ordnungsamts versuchte, dazwischenzugehen, ließ sich der aufgebrachte Radfahrer nicht beruhigen.

Radfahrer schlägt mit Fahrradschloss nach Autofahrer

Wie die Polizei Ravensburg weiter mitteilt, soll der Radler zurück zu seinem Fahrrad gelaufen sein und sein Kettenschloss hervorgeholt haben. Anschließend soll er damit nach dem zwischenzeitlich ausgestiegenen Autofahrer geschlagen haben. Danach flüchtete der Radfahrer.

Nach Ausraster im Straßenverkehr: Polizei ermittelt gegen unbekannten Radfahrer

Der 47-jährige Autofahrer wurde der Polizei zufolge von mindestens einem Schlag am Kopf getroffen. Er kam aber glücklicherweise nur mit leichten, oberflächlichen Verletzungen davon. Das Polizeirevier Ravensburg hat Ermittlungen gegen den noch unbekannten Mann eingeleitet.

Aggressiver Radfahrer sorgt in Kißlegg für Aufregung

Auch in Kißlegg hat ein Radfahrer mit seinem Benehmen die Polizei auf den Plan gerufen. Der 31-Jährige soll in einer Bäckerei randaliert und eine Raucherin angegriffen haben. Es besteht der Verdacht, dass er auch für einen anderen Vorfall verantwortlich sein könnte.