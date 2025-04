Motorradfahrschüler bei Fahrstunde schwer verletzt - Fahrlehrer fährt auf

Ein Motorradfahrschüler ist bei einer Fahrstunde schwer verletzt worden. Der 28-Jährige sollte eine Gefahrenbremsung üben, als ein 39 Jahre alter Mann mit einem Motorrad auf ihn auffuhr. Der 39-Jährige ist Fahrlehrer einer anderen Fahrschule und hatte eine 33 Jahre alte Sozia dabei, wie die Polizei mitteilte. Die beiden Verletzten sich am Dienstagnachmittag in Stuttgart dabei leicht. Alle drei Beteiligten kamen nach der Erstversorgung in Krankenhäuser.

