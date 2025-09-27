14.000 Euro Schaden: Auffahrunfall auf Autobahn 96 bei Wangen

Nach Angaben der Polizei ereignete sich am Freitag, 26.09., gegen 14:13 Uhr auf der Autobahn 96 in Fahrtrichtung Memmingen ein Auffahr-Unfall. Verletzt wurde die Beifahrerin des Autos, das als drittes auffuhr. Ein 63-jähriger Peugeot-Fahrer bremste stark ab. Der dahinterfahrende 32-jährige VW-Fahrer konnte nicht rechtzeitig reagieren und prallte auf den Peugeot. In Folge des Zusammenstoßes fuhr ein Mercedes-Benz-Fahrer in die beiden vor ihm liegenden Fahrzeuge hinein.

Unfallort: Wangen

Der Aufprall führte dazu, dass die Fahrzeuge ineinander verkeilten. Die 54-jährige Beifahrerin des Mercedes-Fahrers erlitt leichte Verletzungen. Ein Rettungsdienst brachte sie zur Behandlung in ein Krankenhaus. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 14.000 Euro.

Während der Bergung und dem Abschleppen der Fahrzeuge kam es zu einem längeren Stau. Gegen 17.30 Uhr löste sich der Verkehrsstau letztlich auf. Weitere Ermittlungen zur Unfallursache sind noch im Gange.

Quelle: Polizeipräsidium Ravensburg / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.