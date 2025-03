Tödlicher Crash: 16-jähriger Radfahrer stirbt nach Unfall

Bei einem Unfall mit einem Pkw ist ein 16 Jahre alter Radfahrer in der Nähe von Marburg ums Leben gekommen. Der 57-jährige Autofahrer erfasste das Fahrrad mit seinem Wagen von hinten, wie die Polizei mitteilte.

Tödlicher Unfall auf Landstraße: 16-Jähriger stirbt

Der Jugendliche erlag demnach am Unfallort seinen Verletzungen. Der Pkw-Fahrer erlitt einen Schock. Die Landstraße in Willingshausen (Schwalm-Eder-Kreis) war zwischenzeitlich gesperrt. Wie es zu dem Unfall am Mittwochabend kam, blieb zunächst unklar.