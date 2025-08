Mutmaßlicher Einbruch endet für zwei Männer im Krankenhaus

Zwei mutmaßliche Einbrecher sind in Alheim (Landkreis Hersfeld-Rotenburg) schwer verletzt im Krankenhaus gelandet. Wie die Polizei mitteilte, rief ein Mann in der Nacht die Beamten, weil er Geräusche in seinem Nachbarhaus im Ortsteil Heinebach bemerkt hatte und einen Einbruch vermutete. Die Einsatzkräfte umstellten demnach das Haus und forderten die unbekannten Personen darin auf, dieses zu verlassen.

Als die mutmaßlichen Einbrecher die Polizei vor dem Gebäude bemerkten, versuchten sie laut Mitteilung durch ein Fenster im Erdgeschoss zu flüchten. Dabei übersahen die zwei Männer nach bisherigen Erkenntnissen einen Treppenabgang zum Keller. Beim Sprung verletzten sie sich jeweils schwer. Die beiden 47-Jährigen kamen ins Krankenhaus. Sie müssen sich nun wegen des Verdachts des Wohnungseinbruchsdiebstahls verantworten.