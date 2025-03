Mann kommt mit Hand in Häcksler - Finger teils abgetrennt

Der Arbeitsunfall trug sich am Samstag, den 29. März 2025, gegen 13:00 Uhr in Landensberg im Landkreis Günzburg zu. Der 50-jährige Mann war laut Polizei an einem Stadel außerhalb der Ortschaft damit beschäftigt, mit einem Häcksler Holz zu zerkleinern. Der Häcksler war an einen Traktor angebracht und wurde mittels Zapfwelle angetrieben.

Häcksler trennt Mann finger teils ab

Der Mann hatte für die Arbeiten den Auswurfkamin des Häckslers abmontiert. Aus noch unbekannten Gründen kam der Mann mit der rechten Hand in den Auswurf. Hierbei wurde ein Finger teilweise amputiert. Der Mann wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.