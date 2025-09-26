Logo all-in.de
Arbeitsunfall: Brückenabriss in Mittelfranken endet tödlich für Bauarbeiter

Brückenabriss in Mittelfranken endet tödlich für Bauarbeiter

Nach dem tödlichen Unfall beim Brückenabriss in Lichtenau übernimmt die Kriminalpolizei. Gutachter sollen den Ablauf des Unglücks klären.
Von dpa
    Beim Abriss einer alten Autobahnbrücke ist ein Bauteil auf einen Bagger gestürzt, der Baggerfahrer kam dabei ums Leben.
    Beim Abriss einer alten Autobahnbrücke ist ein Bauteil auf einen Bagger gestürzt, der Baggerfahrer kam dabei ums Leben. Foto: Jason Tschepljakow/dpa

    Beim Abriss einer alten Brücke in Mittelfranken ist ein Bauarbeiter ums Leben gekommen. Wie die Polizei berichtete, war bei Lichtenau (Landkreis Ansbach) ein Brückenpfeiler eingestürzt und auf einen Bagger gefallen. Für den Baggerfahrer kam jede Hilfe zu spät. Weitere Menschen seien nicht verletzt worden.

    Wie ein Polizeisprecher erläuterte, wird nun die Kriminalpolizei die Ermittlungen übernehmen. Wie es zu dem Unglück im Bereich der Autobahn 6 kommen konnte, war zunächst unklar. Es sei damit zu rechnen, dass Gutachter den Unfallort untersuchen werden. Die Bergungsarbeiten würden einige Zeit dauern.

