Vorsicht Anlagebetrug! Opfer aus Bodenseekreis verlieren rund 200.000 Euro

Ein Ehepaar aus Markdorf ist Anlagebetrügern auf den Leim gegangen und hat dabei eine hohe Summe Bargeld verloren. Wie die Polizei berichtet, wurde das Seniorenpaar bereits 2023 von einem Betrüger angerufen, der ihnen eine lukrative Geldanlage versprach.

Markdorf: Ehepaar überwies immer wieder hohe Geldsummen an Betrüger

Nachdem das Paar zunächst rund 250 Euro überwiesen und vermeintliche Gewinne erzielt hatte, transferierten sie immer wieder Geld auf ausländische Konten. Laut Polizei habe das Paar auch dann noch keinen Verdacht geschöpft, als sie immer wieder zur Zahlung von Steuern, Gebühren und Provisionen aufgefordert wurden. Stattdessen habe sich das Paar sogar hohe Geldbeträge bei Angehörigen geliehen.

Insgesamt rund 150.000 Euro verloren

Bis der Betrug aufflog, habe das Paar rund 150.000 Euro an die Betrüger verloren, so die Polizei weiter. Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen.

Überlingen: Mann überweist rund 45.000 Euro an Betrüger

Ebenfalls eine hohe Geldsumme hat ein Mann aus Raum Überlingen in den vergangenen Wochen verloren. Laut Polizei sei der Mann von einem angeblichen Bekannten in eine Chatgruppe eingeladen worden, in der Investitionen in Kryptowährungen angepriesen wurden. Der 66-Jährige habe daraufhin knapp 45.000 Euro überwiesen.

Als der 66-Jährige weitere Gebühren und Zusatzkosten zahlen sollte, wurde er stutzig und kontaktierte seinen Bekannten. Da dieser davon jedoch nichts wusste, bemerkte der 66-Jährige den Betrug und wandte sich an die Polizei.