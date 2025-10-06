Attacke in Friedrichshafen: Unbekannter Mann schlägt Spaziergängerin und will sie ausrauben

Am frühen Sonntagmorgen wurde eine Frau in Friedrichshafen von einem unbekannten Mann angegriffen. Der Täter soll sie unter anderem geschlagen haben. Die Polizei ermittelt.

Schläge auf den Kopf und ins Gesicht

Wie die Frau gegenüber der Polizei erklärte, ereignete sich der Angriff auf dem Alten Friedhof, wo sie mit ihrem Hund spazieren ging. Dabei schlug der unbekannte Mann ihr plötzlich auf den Kopf und verlangte nach Geld. Danach soll der Mann nach ihren Angaben nach in die leeren Taschen ihrer Kleidung gegriffen haben. Nachdem er ihr erneut ins Gesicht geschlagen hatte, flüchtete er schließlich in Richtung Werastraße.

Frau bei Angriff verletzt

Die Frau wurde bei der Attacke leicht verletzt und ging in ein Krankenhaus, bevor sie die Polizei informierte. Die Polizei konnte den Täter nicht mehr finden und bittet jetzt die Öffentlichkeit um Hilfe.

Zeugenaufruf

Der Angreifer soll etwa 175 bis 180 Zentimeter groß und von sportlicher Statur sein. Der Mann soll außerdem eine schwarze Lederjacke über einem schwarzen Kapuzenpullover getragen haben. Die Kapuze hatte er über eine schwarze Basecap gezogen. Er sprach Deutsch mit Akzent. Zeugen, die Hinweise zu dem mutmaßlichen Täter geben können, sollen sich unter der Telefonnummer 07541/701-0 bei der Polizei melden.

Quelle: Polizeipräsidium Ravensburg Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.