Trotz Blicklicht Bahnübergang überquert: Bahnschranke lässt Busscheibe bersten

Ein Linienbus hat am Sonntagnachmittag einen Bahnübergang trotz roten Blinklichts überquert. Nach Angaben der Polizei senkten sich während der Durchfahrt die Schranken am Übergang am Bahnhof Weißenau in der Bahnhofstraße. Der Vorfall ereignete sich kurz vor 16 Uhr.

Ravensburg-Weißenau: Schranke lässt Busscheibe bersten

Eine Schranke schlug ein Fenster auf der linken Seite des Busses ein. Der 49 Jahre alte Fahrer setzte die Fahrt über den Übergang fort und verließ den Bereich. Der Schienenverkehr blieb unbeeinträchtigt. Im Bus befanden sich mehrere Fahrgäste. Verletzte gab es nicht. Am Bus entstand ein Sachschaden von rund 1000 Euro. An der Schranke fiel der Schaden gering aus. Die Beamten meldeten den Vorfall als Ordnungswidrigkeit an das Ordnungsamt.

Quelle: Polizeipräsidium Ravensburg Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.