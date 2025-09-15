Logo all-in.de
Altmannstein: Unfall - 21-Jähriger tot! Auto prallte in einer Kurve gegen einen Baum

Tödlicher Autounfall

21-Jähriger prallt mit Auto nachts gegen Baum und stirbt

Mitten in der Nacht verliert ein junger Fahrer in einer Kurve nahe Ingolstadt die Kontrolle über seinen Wagen – mit tödlichen Folgen.
    Ein Gutachter soll die Unfallursache klären. (Symbolbild)
    Ein Gutachter soll die Unfallursache klären. (Symbolbild) Foto: Friso Gentsch/dpa

    Ein junger Autofahrer ist im Landkreis Eichstätt gegen einen Baum gefahren und dabei ums Leben gekommen. Der 21-Jährige starb nachts noch an der Unfallstelle bei Altmannstein, wie die Polizei mitteilte.

    Demnach kam er in einer langgezogenen Kurve alleinbeteiligt aus zunächst unbekannter Ursache von der Straße ab und prallte mit seinem Wagen gegen den Baum. Ein Gutachter soll die Unfallursache klären.

