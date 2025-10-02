Logo all-in.de
Icon Menü
Icon Schließen schliessen
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Blaulicht
Icon Pfeil nach unten

Alte Autoreifen bei Bingen und Inneringen im Wald entsorgt

Landkreis Sigmaringen

Über 100 Altreifen illegal im Wald entsorgt

Unbekannte laden über 100 Altreifen in einem Waldstück ab. Die Polizei Sigmaringen ermittelt.
Von Redaktion all-in.de
    • |
    • |
    • |
    In einem Waldgebiet im Landkreis Sigmaringen haben Unbekannte über 100 Altreifen entsorgt. (Symbolbild)
    In einem Waldgebiet im Landkreis Sigmaringen haben Unbekannte über 100 Altreifen entsorgt. (Symbolbild) Foto: picture alliance/dpa | Martin Schutt

    Nach Angaben der Polizei haben Unbekannte in der Nacht von Montag auf Dienstag mehr als 100 Altreifen in einem Waldgebiet zwischen Bingen und Inneringen im Landkreis Sigmaringen entsorgt. Die Autoreifen lagen neben mehreren Waldwegen. Das Polizeirevier Sigmaringen hat Ermittlungen aufgenommen und steht mit dem zuständigen Jagdpächter in Kontakt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Sigmaringen unter Tel. 07571/104-0 entgegen.

    Quelle: Polizeipräsidium Ravensburg Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden