Über 100 Altreifen illegal im Wald entsorgt

Nach Angaben der Polizei haben Unbekannte in der Nacht von Montag auf Dienstag mehr als 100 Altreifen in einem Waldgebiet zwischen Bingen und Inneringen im Landkreis Sigmaringen entsorgt. Die Autoreifen lagen neben mehreren Waldwegen. Das Polizeirevier Sigmaringen hat Ermittlungen aufgenommen und steht mit dem zuständigen Jagdpächter in Kontakt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Sigmaringen unter Tel. 07571/104-0 entgegen.

Quelle: Polizeipräsidium Ravensburg Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.