Domina soll 62-Jährigen in dessen Haus getötet haben

Eine Domina soll einen 62-Jährigen in München in dessen Haus getötet haben. Die 58-Jährige sitze wegen Verdachts auf Mord in Untersuchungshaft, teilte die Polizei mit. Die Frau sei für den Mann über etwa 20 Jahre als Domina tätig gewesen.

«Dabei ist über die Jahre wohl ein gewisses Vertrauensverhältnis entstanden», sagte ein Polizeisprecher. Der zurückgezogen lebende Mann habe die Frau als Alleinerbin eingesetzt. Das habe die Verdächtige auch gewusst.

Erbe als Motiv?

«Wir gehen davon aus, dass das durchaus eine mögliche Motivlage gewesen ist», sagte der Polizeisprecher. Die Ermittler gehen davon aus, dass die Frau mit deutscher Staatsbürgerschaft den 62-Jährigen in dessen Haus mit massiver stumpfer Gewalt gegen den Kopf getötet hat.

Nach dem Fund des Toten im Juli ermittelte die Polizei bald wegen eines möglichen Gewaltverbrechens und richtete dazu eine eigene Ermittlungsgruppe ein. Festgenommen wurde die Verdächtige erst gut drei Monate später.