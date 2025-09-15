Alkoholisierter Fahrer verursacht Verkehrsunfall in Meßkirch

Nach Polizeiangaben verursachte ein 42-jähriger Mann am frühen Sonntag gegen 1.45 Uhr einen Unfall in der Conradin-Kreutzer-Straße, Meßkirch. Der Fahrer eines Daimlers kam von der Straße ab und kollidierte mit einem geparkten Hyundai, der dadurch auf einen BMW geschoben wurde. Der Unfallverursacher stand erheblich unter Alkoholeinfluss, was die Polizei bei der Unfallaufnahme feststellte.

Unfallort: Meßkirch

Die Polizei veranlasste eine Blutentnahme beim Unfallfahrer. Der Sachschaden an den beteiligten Fahrzeugen beläuft sich auf rund 30.000 Euro. Der 42-Jährige blieb bei dem Unfall unverletzt. Der Unfallhergang deutet darauf hin, dass Alkohol eine wesentliche Rolle spielte. Der Vorfall unterstreicht die Gefahren des Alkoholkonsums im Straßenverkehr.

Der Führerschein des Unfallfahrers wurde von der Polizei einbehalten. Die Ermittlungen dauern an, um mögliche weitere Ursachen des Unfalls zu klären. Hinweise auf weitere Verletzte liegen nicht vor. Die Polizei appelliert an die Bevölkerung, die Gefahren von Alkohol und Fahren ernst zu nehmen.

Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.