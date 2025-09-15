Logo all-in.de
Alkoholisierter Fahrer in Meßkirch verursacht schweren Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Unfall in Meßkirch

Alkoholisierter Fahrer verursacht Verkehrsunfall in Meßkirch

Unfall in der Conradin-Kreutzer-Straße in Meßkirch: Betrunkener Daimlerfahrer stößt gegen geparkte Autos. Ein hoher Sachschaden ist entstanden.
Von Redaktion all-in.de
    • |
    • |
    • |
    Die Polizei stellte einen erheblichen Alkoholgehalt beim Unfallverursacher fest (Symbolbild).
    Die Polizei stellte einen erheblichen Alkoholgehalt beim Unfallverursacher fest (Symbolbild). Foto: Carsten Rehder, dpa

    Nach Polizeiangaben verursachte ein 42-jähriger Mann am frühen Sonntag gegen 1.45 Uhr einen Unfall in der Conradin-Kreutzer-Straße, Meßkirch. Der Fahrer eines Daimlers kam von der Straße ab und kollidierte mit einem geparkten Hyundai, der dadurch auf einen BMW geschoben wurde. Der Unfallverursacher stand erheblich unter Alkoholeinfluss, was die Polizei bei der Unfallaufnahme feststellte.

    Unfallort: Meßkirch

    Die Polizei veranlasste eine Blutentnahme beim Unfallfahrer. Der Sachschaden an den beteiligten Fahrzeugen beläuft sich auf rund 30.000 Euro. Der 42-Jährige blieb bei dem Unfall unverletzt. Der Unfallhergang deutet darauf hin, dass Alkohol eine wesentliche Rolle spielte. Der Vorfall unterstreicht die Gefahren des Alkoholkonsums im Straßenverkehr.

    Der Führerschein des Unfallfahrers wurde von der Polizei einbehalten. Die Ermittlungen dauern an, um mögliche weitere Ursachen des Unfalls zu klären. Hinweise auf weitere Verletzte liegen nicht vor. Die Polizei appelliert an die Bevölkerung, die Gefahren von Alkohol und Fahren ernst zu nehmen.

    Quelle: Polizeipräsidium Ravensburg / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.

