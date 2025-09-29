Unfall mit über zwei Promille: Opel kracht in Leitplanke in Überlingen

Freitagabend ereignete sich in Überlingen ein Unfall, bei dem ein 31-jähriger Opel-Fahrer in eine Schutzplanke krachte. Laut Polizei führte überhöhter Alkoholgenuss, gepaart mit unangepasster Geschwindigkeit und nasser Fahrbahn dazu, dass das Auto gegen 22.:20 Uhr auf der Bahnhofstraße die Kontrolle verlor.

Unfallhergang in der Bahnhofstraße

Der Opel kam linksseitig von der Fahrbahn ab und schleuderte in die Leitplanke. Der Aufprall war so heftig, dass das Fahrzeug mittig auf die Straße zurückgeschleudert wurde, wo es schließlich zum Stillstand kam. Die Schadenshöhe wird auf etwa 5000 Euro geschätzt.

Ein durchgeführter Atemalkoholtest zeigte beim Fahrer einen Wert von über zwei Promille. Die Polizei untersagte ihm die Weiterfahrt und ordnete eine Blutentnahme an. Gegen ihn wird nun strafrechtlich ermittelt.

Quelle: Polizeipräsidium Ravensburg / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.