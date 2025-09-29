Logo all-in.de
Alkoholisierter Autofahrer kracht mit über zwei Promille in Überlingen gegen Leitplanke

Polizeibericht aus Überlingen

Unfall mit über zwei Promille: Opel kracht in Leitplanke in Überlingen

In Überlingen fuhr ein alkoholisierter Mann einen Opel in die Leitplanken. Der Fahrer hatte über zwei Promille. Der Unfall-Schaden liegt bei rund 5000 Euro.
    Die Polizei ordnete einen Bluttest an, nachdem sie über zwei Promille bei dem Fahrer festgestellt hatte. Foto: dpa

    Freitagabend ereignete sich in Überlingen ein Unfall, bei dem ein 31-jähriger Opel-Fahrer in eine Schutzplanke krachte. Laut Polizei führte überhöhter Alkoholgenuss, gepaart mit unangepasster Geschwindigkeit und nasser Fahrbahn dazu, dass das Auto gegen 22.:20 Uhr auf der Bahnhofstraße die Kontrolle verlor.

    Unfallhergang in der Bahnhofstraße

    Der Opel kam linksseitig von der Fahrbahn ab und schleuderte in die Leitplanke. Der Aufprall war so heftig, dass das Fahrzeug mittig auf die Straße zurückgeschleudert wurde, wo es schließlich zum Stillstand kam. Die Schadenshöhe wird auf etwa 5000 Euro geschätzt.

    Ein durchgeführter Atemalkoholtest zeigte beim Fahrer einen Wert von über zwei Promille. Die Polizei untersagte ihm die Weiterfahrt und ordnete eine Blutentnahme an. Gegen ihn wird nun strafrechtlich ermittelt.

    Quelle: Polizeipräsidium Ravensburg / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.

