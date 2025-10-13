Feuerwehreinsatz auf der A96 bei Leutkirch: Auto brennt komplett aus

Am Montagmorgen musste die Feuerwehr auf der A96 wegen eines Fahrzeugbrandes ausrücken. Ein Auto war zwischen Kißlegg und Leutkirch in Flammen aufgegangen. Der Fahrer kam mit dem Schrecken davon.

Dramatische Autopanne: Autofahrer flüchtet aus brennendem Wagen

Nach Angaben der Polizei brannte am Montag kurz vor 7.30 Uhr ein VW Caddy auf der A 96 zwischen Kißlegg und Leutkirch-Süd vollständig aus. Der 57 Jahre alte Fahrer hatte wegen eines technischen Defekts auf dem Standstreifen angehalten. Er konnte glücklicherweise das Auto verlassen, bevor Flammen auf den gesamten Wagen übergriffen. Der Fahrer blieb unverletzt.

Motorstörung als Brandursache

Der Polizei zufolge hatte eine Motorstörung den Brand ausgelöst. Die Freiwillige Feuerwehr rückte mit fünf Fahrzeugen an und löschte den Brand. Ein Abschleppdienst barg das ausgebrannte Auto. Der Schaden am Fahrzeug, der Fahrbahn und einer Schutzplanke beträgt etwa 50.000 Euro. Die Einsatzkräfte mussten die A96 im Bereich der Einsatzstelle zunächst vollständig sperren. Anschließend blieb bis gegen 9.30 Uhr nur eine Fahrspur offen. Dadurch kam es zu Behinderungen im morgendlichen Berufsverkehr.

Quelle: Polizeipräsidium Ravensburg Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.