A 96 bei Achberg: Sattelzug kippt um - War der Fahrer im Sekundenschlaf?

Autobahn bei Achberg

50.000 Euro Schaden bei Achberg: War der Fahrer vom 40-Tonner auf der A 96 im Sekundenschlaf?

Auf der A 96 bei Achberg kommt ein Sattelzug von der Fahrbahn ab. Die Schadenssumme beträgt 50.000. Das Fahrzeug durchbricht eine Wand.
Von Sarah-Christin Großmann
    Die Polizei ermittelt zu den Hintergründen des Unfalls.
    Die Polizei ermittelt zu den Hintergründen des Unfalls. Foto: dpa, Jens Büttner (Symbolbild)

    Nach Angaben der Polizei kam ein 48-jähriger Sattelzugfahrer am Freitag gegen 9.30 Uhr auf der A 96 bei Achberg von der Fahrbahn ab. Der Lastzug rutschte die Böschung hinunter, durchbrach einen Windschutzzaun und kippte auf die rechte Seite. Als mögliche Ursache nennen die Ermittler Sekundenschlaf.

    Fahrer (48) hat mehrere Schutzengel

    Der 40-Tonner war in Fahrtrichtung Lindau unterwegs und driftete langsam nach rechts. Zwei Verkehrsteilnehmer zogen den Fahrer aus dem Führerhaus, nachdem sein Sattelschlepper die Böschung heruntergestürzt war. Der 48-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst versorgte ihn vor Ort.

    Ein Spezialabschleppdienst barg den Sattelzug. Der Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen bei über 50.000 Euro. Die Verkehrspolizei Kißlegg untersucht den Unfallhergang.

    Die Autobahn blieb über mehrere Stunden teilweise gesperrt. Der Verkehr staute sich leicht.

    Quelle: Polizeipräsidium Ravensburg Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.

