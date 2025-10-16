48-Jähriger greift in Weingarten Ordnungsamtsmitarbeiter mit Fahrradschloss an

Die Polizei ermittelt gegen einen Mann wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte. Der 48-Jährige hatte sich nicht nur einer Kontrolle widersetzt, sondern soll auch mit einem Fahrradschloss zugeschlagen haben.

Fahrradfahrer missachtet Fahrverbot

Laut Angaben der Polizei ereignete sich der Vorfall am Mittwochnachmittag in der Fußgängerzone. Demnach war der 48-Jährige trotz Verbots mit einem Fahrrad durch die Fußgängerzone gefahren. Bei der ersten Ansprache stieß er einen der Ordnungsamtsmitarbeiter mit der Schulter beiseite. Anschließend ging er in einem nahegelegenen Discounter einkaufen.

Angriff mit Fahrradschloss: Ordnungsdienstmitarbeiter verletzt

Beim Verlassen des Discounters sprachen ihn die Vollzugsbediensteten erneut an. Der Mann widersetzte sich und beleidigte die Mitarbeitenden. Laut Polizei schlug er mit einem Fahrradschloss auf einen Ordnungsmitarbeiter ein, dieser wurde verletzt. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren gegen den 48-Jährigen ein.

Quelle: Polizeipräsidium Ravensburg Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.