Überfall auf Tankstelle - Mit Pistole gedroht

Mit einer Pistole hat ein Mann in Erbach den Kassierer einer Tankstelle im Odenwaldkreis bedroht und Bargeld geraubt. Nachdem ihm das Geld ausgehändigt wurde, ergriff der Täter die Flucht, wie die Polizei mitteilte. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung entdeckte eine Funkstreife den Angaben nach kurze Zeit später einen 22-Jährigen, auf den die Täterbeschreibung zutraf. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten bei ihm die Pistole und das Raubgut, wie es weiter hieß. Der 22-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen zu dem Fall am späten Dienstagabend dauern an.

