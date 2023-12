Bildergalerie: Zu viel Gewicht durch Schnee: THW-Einsatz am Bahnhof Oberstaufen

Einsatzkräfte des Technischen Hilfswerks aus Lindenberg, Sonthofen und Oberstaufen haben am Samstag ein Dach am Bahnhof in Oberstaufen von den Schneemassen befreit. Der Grund: Die Schneelastwage hatte einen Wert von 90 Kilogramm je Quadratmeter auf dem Dach des Bahnsteigs gemessen und Alarm ausgelöst. Das maximal erlaubte Gewicht liegt bei 120 kg je Quadratmeter.

500 Quadratmeter mussten freigeschaufelt werden

Mit Schneeschaufel und sogenannten Schneehexen mussten die rund 80 Einsatzkräfte das etwa 500 Quadratmeter große Dach vom Schnee befreien. Aktuell ist der Bahnverkehr im Allgäu komplett eingestellt.