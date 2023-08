Bildergalerie: Unwetter trifft Bad Bayersoien schwer - Landkreis ruft Katastrophenfall aus

Unwetter

Bad Bayersoien

Oberbayern

Unwetterschäden

Landratsamt

Garmisch-Partenkirchen

Katastrophenfall

Unwetter

Besonders heftig traf dasam Samstagabendin. Aufgrund schwererrief dasfür den Ort mit rund 1.300 Einwohnern am Sonntag denaus. In der Gemeinde habe sich am Samstag ein heftigesmit Sturm und massivem Hagel mit einer Korngröße von bis zu acht Zentimetern ereignet, teilte die Behörde mit. 80 Prozent der Gebäude in dem Ort seien schwer beschädigt worden. Menschen seien aber keine zu Schaden gekommen, hieß es.