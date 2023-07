Bildergalerie: Realschüler aus Sonthofen schnuppern bei der Feuerwehr hinein

In die Arbeit der Feuerwehr hineingeschnuppert haben am Montag und Dienstag Schülerinnen und Schüler der 9. und 10. Klassen der Realschule Sonthofen. Auf dem Stundenplan standen: Fettexplosion, eine Autotür zerschneiden und mit einem Wasserwerfer mehrere tausend Liter Wasser auf dem Pausenhof verteilen.

Im vergangenen Jahr war die Freiwillige Feuerwehr Sonthofen an der Mittelschule zu Gast. In diesem Jahr besuchten 15 Ausbilder mit ihren Löschfahrzeugen die Realschule im Herzen von Sonthofen.

Jugendliche mit Aktion für den Feuerwehrdienst begeistern

"Uns ist es wichtig, dass man den Jugendlichen die Geräte und die Technik nahe bringt und sie so für den Feuerwehrdienst animiert", sagte Jugendwart Daniel Messmang. An mehreren Stationen konnten die Schüler die Geräte der Feuerwehren ausprobieren. Ein besonderes Highlight für die Jugendlichen war eine Fettbrandexplosion. Die Feuerwehrler löschten dafür brennendes Öl mit Wasser, was eine meterhohe Stichflamme auslöste.

"Es ist wichtig, den Jugendlichen die Feuerwehr mit Aktion nahezubringen. Deswegen veranstalten wir solche Tage an den Schulen", informierte Jugendwart Daniel Messmang. Am Montag, 24. Juli 2023, und am Montag, 18. September 2023, veranstaltet die Feuerwehr Sonthofen außerdem eine öffentliche Jugendausbildung am Feuerwehrhaus in Sonthofen.