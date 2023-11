Bildergalerie: Bildergalerie: Dauerregen im Allgäu lässt Flusspegel ansteigen

Seit Sonntag herrscht Dauerregen im Allgäu. Heftige Niederschläge kamen besonders in der Nacht auf Dienstag vom Himmel. Zusammen mit der auf über 2.000 Meter ansteigenden Schneefallgrenze führt das vor allem im Oberallgäu und Ostallgäu zu einem deutlichen Anstieg der Pegel, warnt der Hochwassernachrichtendienst (HND) Bayern. Im Oberallgäu kann es deshalb zu Ausuferungen und Überschwemmungen kommen. Kleinere Überschwemmungen gibt es bereits an der Iller in Sonthofen. Auch für das Ostallgäu und Kaufbeuren gab der HND eine Vorwarnung für Hochwasser heraus.