Bildergalerie: Viertes FUN Festival am DAV-Kletterturm Kaufbeuren findet großen Anklang

Zum vierten Mal fand am Freitag das FUN Festival am DAV-Kletterturm in Kaufbeuren statt. Dabei können sich sportbegeisterte Kinder neue Sportarten kennenlernen, sich neuen Herausforderungen stellen, oder ganz einfach viel Spaß haben.

Buntes Programm bietet Kindern zahlreiche Möglichkeiten

Das Fun Festival ist eine gemeinsame Veranstaltung von Kreis- und Stadtsparkasse Kaufbeuren, Stadtjugendring und der Sektion Kaufbeuren-Gablonz. Zusammen mit den Vereinen Hockey for Hope und dem Generationenhaus Kaufbeuren sowie der Lebenshilfe Ostallgäu-Kaufbeuren und der AOK wurde ein buntes Programm auf die Beine gestellt: Kinder konnten sich beim BubbleSoccer, Streethockey, bei der Challenge-Disc, bei Skaterkursen oder auf der Slackline austoben. Für Kinder ab sechs Jahren gab es zudem als Highlight Schnupperkletterkurse. Das FUN Festival fand bei gutem Wetter großen Anklang bei den Kindern und ihren Eltern.