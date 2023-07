Bildergalerie: Wakeboarder zeigen bei Memminger Stadtmeisterschaft ihr Können

Viel Sonne und gute Laune war am Samstag bei der Wakeboard Stadtmeisterschaft 2023 im Memminger Stadtpark angesagt. Veranstalter waren die "Sons of Allgäu". Etwa 600 Besucher kamen im Laufe des Tages zur Veranstaltung. Ab 17:00 hatten sie die Möglichkeit, sich einmal auf ein Board zu wagen. Ab 20.30 Uhr wurde es dann ernst. Die vier besten Wakeboarder des Vereins kämpften um den Meistertitel.

Spektakuläre Sprünge durch die Luft an der Wakeboardanlage in Memmingen

Den Zuschauern boten sich atemberaubende Situationen, als die Sportler über die Rampen schanzten und in Salti durch die Luft flogen. Wer am Nachmittag gesehen hatte, wie schwer es den noch nicht so Geübten fiel, sich auch nur für Sekunden auf dem Brett zu halten, ahnte, welche artistische Leistungen für solche Stunts nötig sind.

Sportler einigen sich darauf, Preisgeld zu teilen

Am Ende gab es vier Sieger. Die Wakeboarder einigten sich in sportlicher Fairness darauf, das Preisgeld zu teilen und diesen Abend in einer tolle Party auslaufen zu lassen. Bis 24:00 Uhr sorgten DJ Short-T und DJ Jascha für den richtigen Beat. Für Essen und Getränke war auch gesorgt.

Unterstützt wurde die Veranstaltung durch das Zukunftspaket für Bewegung, Kultur und Gesundheit von der Gesellschaft für soziale Unternehmensberatung (gsub) und der Stiftung SPI. Vorstand Bastian Dörr war mit der Veranstaltung überaus zufrieden.