Konzert: Volksmusik ohne Folklore? Dreiviertelblut spielen in der Kultbox Kempten

Die oberbayerische Band Dreiviertelblut hat am Wochenende mit ihrer "folklorefreien Volksmusik" begeistert. Die Gruppe um den Ex-Sänger der Bananafishbones, Sebastian Horn nahm das Publikum mit in ein schräges musikalisches Universum und am Ende tanzten die Zuschauer den feurigen "Deifedanz".

Dreiviertelblut wurde 2012 von Sebastian Horn und dem Filmkomponisten Gerd Baumann gegründet. Songs der späteren Band waren bereits 2009 in dem Kinofilm "Sau Nummer 4" zu hören. Mittlerweile haben die Oberbayern bereits ihr viertes Album veröffentlicht.