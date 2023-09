Viehscheid-Bildergalerie: Viehscheid in Schöllang: Die besten Bilder des Tages

Am Dienstag fand in Schöllang bei Oberstdorf der Viehscheid statt. Rund 570 Jungrinder von vier Alpen zogen in den Ort. Das tolle Wetter lockte zahlreiche Schaulustige an, die sich das Spektakel nicht entgehen lassen wollten.

Biergarten und Marktplatz

Fürs leibliche Wohl war auch gesorgt. Neben einem Biergarten, der gut besucht war, gab es auch ein Festzelt mitsamt Musikkapelle. Auch einen kleinen Markt gab es abseits des Viehscheids. Neben Taschen und Hüten konnten die Viehscheid-Besucher auch Küchenutensilien kaufen, während die Rinder zu ihren Besitzern trotteten.

Weitere Bilder und Infos zum Viehscheid in Schöllang gibt es auf allgäuer-zeitung.de.

Im Allgäu hat die Viehscheid-Saison begonnen. In unserem Übersichtsartikel gibt es die weiteren Termine für die diesjährigen Almabtriebe.