Veteranenverein

Ofterschwang

Jubiläum

Gottesdienst

Ehrenakt

Festumzug

Ofterschwang

Sei 150 Jahren gibt es schon denin. Dieseswurde am Sonntag gefeiert. Nach einemin der Kirche, trafen sich alle Teilnehmer und Besucher zumam Kriegerdenkmal. Anschließend gab es einen, vorbei an Böllerschützen vor einer beeindruckenden Bergkulisse in Richtung Buche-Berta-Haus in