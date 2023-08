Bildergalerie: Ungewöhnliches Fitnessprogramm in Immenstadt: Oberallgäuer Landrätin nimmt am Lederhosentraining teil

Am Montagabend ging es für die Oberallgäuer Landrätin Indra Baier-Müller statt ins Landratsamt zur Seebühne am Immenstädter Alpsee. Die Landrätin stellte beim Lederhosentraining ihre Fitness unter Beweis.

Oberallgäuer Landrätin wird gefordert

Die beiden Lederhosen tragenden Trainerinnen verlangten den Teilnehmern einiges ab. Auch Landrätin Indra Baier-Müller kam dabei ordentlich ins Schwitzen.

Alles Wichtige zum Lederhosentraining in Immenstadt

Am Training kann jeder kostenlos und unabhängig von Alter und dem jeweiligen Fitnesslevel teilnehmen. Das Lederhosentraining findet noch bis Ende September immer montags an der Seebühne am Alpsee zwischen 19:00 Uhr und 20:00 Uhr statt.